أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يسخر من بيل جيتس لهذا السبب.. وان بلس وأوبو ينفيان رسميًا خروجهما من السوق الأوروبية

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أطلقت شركة Apple آبل خدمتها المالية Apple Pay التي تتيح الدفع بالتقسيط عند شراء منتجات جديدة من الشركة، حيث تمكن الخدمة المستخدمين من تقسيم مشترياتهم إلى 4 مدفوعات بدون فوائد وبدون رسوم.



كشفت تقارير أن شركة موتورولا الأمريكية تستعد للكشف عن هاتف رائد جديد بمواصفات جبارة تمكنه من دخول المنافسة مع شركة سامسونج وشاومي ضمن الهواتف الأفضل في أندرويد للعام الحالي 2023 .



يعد جوال iphone 13 Pro Max الأفضل بكل تأكيد بفضل بطاريته الجبارة، أضف إلى ذلك الكاميرا القوية والمعالج المنجز، لذلك هو خيار مميز لمحبي الجوالات الرائدة.



وجد باحثون علاقة بين تكرار استخدام الهاتف الذكي والتحقق من الإشعارات والأضرار التي لحقت بالقدرات المعرفية لدى الأشخاص، حيث يمكن للهواتف الذكية التأثير على الطريقة التي يتواصل ويفكر ويتصرف بها الأشخاص في كل جوانب الحياة.



سخر الملياردير إيلون ماسك من رجل الأعمال ومؤسس مايكروسوفت، بيل جيتس بسبب رأيه حول الذكاء الاصطناعي، حيث وصف ماسك الأخير بأن “ فهمه للذكاء الاصطناعي محدودا”.



نفت شركتا وان بلس OnePlus و أوبو Oppo رسميا شائعات خروجهما من السوق الأوروبية، حيث أكدت الشركتان احتفاظهما بعمليات مستقرة في الأسواق الأوروبية وأنهما ملتزمتان بالاستثمار واستمرار عملياتهما.