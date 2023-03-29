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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يسخر من بيل جيتس لهذا السبب.. وان بلس وأوبو ينفيان رسميًا خروجهما من السوق الأوروبية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

آبل تطلق خدمة Apple Pay للدفع بالتقسيط مع تقسيم المشتريات بدون فوائد


أطلقت شركة Apple آبل خدمتها المالية Apple Pay التي تتيح الدفع بالتقسيط عند شراء منتجات جديدة من الشركة، حيث تمكن الخدمة المستخدمين من تقسيم مشترياتهم إلى 4 مدفوعات بدون فوائد وبدون رسوم.

 

بمواصفات جبارة.. هاتف قادم من موتورولا ينافس سامسونج وشاومي


كشفت تقارير أن شركة موتورولا الأمريكية تستعد للكشف عن هاتف رائد جديد بمواصفات جبارة تمكنه من دخول المنافسة مع شركة سامسونج وشاومي ضمن الهواتف الأفضل في أندرويد للعام الحالي 2023 .

 

أسعار جوالات iphone 13 Pro Max فى قطر


يعد جوال iphone 13 Pro Max الأفضل بكل تأكيد بفضل بطاريته الجبارة، أضف إلى ذلك الكاميرا القوية والمعالج المنجز، لذلك هو خيار مميز لمحبي الجوالات الرائدة.

 

دراسة: إذا كنت لا تستطيع التوقف عن استخدام هاتفك.. فأنت تعاني من مشكلة عقلية


وجد باحثون علاقة بين تكرار استخدام الهاتف الذكي والتحقق من الإشعارات والأضرار التي لحقت بالقدرات المعرفية لدى الأشخاص، حيث يمكن للهواتف الذكية التأثير على الطريقة التي يتواصل ويفكر ويتصرف بها الأشخاص في كل جوانب الحياة.

 

فهمه للذكاء الاصطناعي محدود.. إيلون ماسك يسخر من بيل جيتس لهذا السبب


سخر الملياردير إيلون ماسك من رجل الأعمال ومؤسس مايكروسوفت، بيل جيتس بسبب رأيه حول الذكاء الاصطناعي، حيث وصف ماسك الأخير بأن “ فهمه للذكاء الاصطناعي محدودا”.

 

وان بلس وأوبو ينفيان رسميا خروجهما من السوق الأوروبية


نفت شركتا وان بلس OnePlus و أوبو Oppo رسميا شائعات خروجهما من السوق الأوروبية، حيث أكدت الشركتان احتفاظهما بعمليات مستقرة في الأسواق الأوروبية وأنهما ملتزمتان بالاستثمار واستمرار عملياتهما.

 

 

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