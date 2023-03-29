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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوالات iphone 13 Pro Max فى قطر

iphone 13 Pro Max
iphone 13 Pro Max

يعد جوال iphone 13 Pro Max الأفضل بكل تأكيد بفضل بطاريته الجبارة، أضف إلى ذلك الكاميرا القوية والمعالج المنجز، لذلك هو خيار مميز لمحبي الجوالات الرائدة.

بلغ سعر جوال iphone 13 Pro Max في قطر لسعة 128 جيجابايت 3999 ريالاً قطرياً، أما سعة 256 جيجابايت فجاء بسعر 4350 ريالاً، أما سعة 512 جبجابايت 5450 ريالاً، بينما بلغ سعة 1 تيرابايت 6800 ريالاً.

iphone 13 Pro Max

يأتى جوال iphone 13 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، بسرعة تحديث 12 هرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 مقاومة الماء والأتربة، مع نوتش أقل من السابقة.

يطرح جوال iphone 13 Pro Max كاميرا خلفية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهي الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

iphone 13 Pro Max

يأتى جوال iphone 13 Pro Max بمعالج Apple A15 مع ذاكرة داخلية سعات 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت. 

يوفر وال iphone 13 Pro Max بطارية ضخمة سعة 4352 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك شراء جوال iphone 13 Pro Max فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.

iPhone iphone 13 Pro Max قطر Apple الجوالات الرائدة

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