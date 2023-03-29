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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عمر بإطلالات مختلفة: انتظروا مفاجآت كتير في «علاقات مشروعة» |شاهد

مي عمر
مي عمر

 

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عدة صور جديدة لها بعدة إطلالات مختلفة أبرزت جمالها من كواليس مسلسل علاقات مشروعة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلّقت «مي» علي الصور قائلةً: مبسوطة جدًا بردود الأفعال على دور بثينة وانتظروا مفاجآت كتير في الحلقة الجاية".

 

 

وكان قد تصدّر مسلسل علاقة مشروعة، والنجم ياسر جلال مؤشرات البحث علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحقق فيديو طلب مي عمر “بثينة”، من عمرو والذي يجسد دوره النجم ياسر جلال مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان قد تفاعل الجمهور مع  النجم ياسر جلال، بعد عرض من مسلسله الجديد «علاقة مشروعة» الذي يقدمه عبر شاشات شبكة تليفزيون الحياة وقناة دي إم سي.

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية،  من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.

مي عمر إطلالة الفنانة مي عمر

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