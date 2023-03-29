فضل الله: 4 مكتسبات حققها منتخب مصر بالفوز على مالاوي

علق الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي على فوز منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالى روي فيتوريا على نظيره منتخب مالاوي برباعية نظيفة خارج الديار.

قال الدكتور فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مباراة منتخب مصر ومالاوى

فوزنا أربعة، وحققنا مستهدفات أربعة .. الفوز خارج الأرض .. النزعة الهجومية .. بداية جيدة لعودة الهوية .. تصدر المجموعة.

أضاف الذكتور محمد فضل الله : ملحوظة تأهل منتخب مصر لأمم إفريقيا أمراً منطقياً وليس إنجازاً رياضياً.

منتخب مصر يهزم مالاوي برباعية

حقق منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالى روي فيتوريا، انتصارا عريضا على مالاوي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب “بينجو الدولي” بمالاوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا 2023.

جاءت أهداف منتخب مصر الوطني أمام مالاوي ، عن طريق طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

أحرز منتخب مصر هدفا مبكرا، من تسديدة صاروخية لطارق حامد من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، بعد أسيست رائع من محمد صلاح.

وأهدر ستيفن دافي، فرصة هدف محقق لصالح مالاوي في الدقيقة العاشرة، حيث انفرد بمرمى محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر لكنه سدد الكرة فوق العارضة

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني، من ضربة ركنية من الجانب الأيمن نفذها محمد حمدي داخل منطقة الجزاء، مررها مصطفى محمد لتصطدم الكرة بأحد مدافعي مالاوي وتأتي لعمر مرموش الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك في الدقيقة 16.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في الدقيقة 20، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من مصطفى محمد.

وانفرد جابادينيو مهانجو لاعب منتخب مالاوي، بمرمى منتخب مصر في الدقيقة 29، ولكن محمد حمدي تمكن من اللحاق به واستخلص الكرة بشكل رائع.

محاولة جديدة من جانب منتخب مالاوي، عن طريق اللاعب ياميكاني تشيستر، انتهت بتسديدة مرت بجانب القائم الأيمن لحارس الفرعنة محمد الشناوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بثلاثية نظيفة.

ودفع البرتغالي روي فيتوريا بالحارس محمد صبحي بديلا لـ محمد الشناوي مع بداية الشوط الثاني.

وسجل منتخب مصر الهدف الرابع في الدقيقة 49، من كرة عرضية أرسلها محمد هاني داخل منطقة الجزاء، حولها زيزو بقدمه في الشباك وسط ارتباك دفاع مالاوي.

ودخل مصطفى فتحي بديلا لـ أحمد سيد زيزو في الدقيقة 58.

وأرسل مصطفى فتحي تمريرة سحرية وضعت مصطفى محمد في وضع انفراد في الدقيقة 61، لكن الأخير سددها ضعيفة في يد الحارس.

وأطلق تشارلز بيترو، لاعب منتخب مالاوي، تسديدة قوية في الدقيقة 65، لكنها مرت بجانب القائم الأيمن.

ودفع روي فيتوريا بالثلاثي حمدي فتحي وأحمد فتوح وإمام عاشور في الدقيقة 70 على حساب الثلاثي محمود حمادة ومحمد حمدي وعمر مرموش، كما خرج محمد صلاح في الدقيقة 76 وحل أحمد حسن كوكا بديلا له.

واصل منتخب مصر محاولاته في الدقائق الأخيرة عن طريق مصطفى محمد وإمام عاشور لكن جاءت التسديدات خارج المرمى.

ويكفي منتخب مصر التعادل مع غينيا في المباراة المقبلة للتأهل رسميا إلى بطولة أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على مالاوي:



1- مصر: 9 نقاط

2- غينيا: 9 نقاط

3- إثيوبيا 3 نقاط

4- مالاوي: 3 نقاط

