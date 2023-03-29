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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجهولون يمزقون جسد سائق لسرقته بالإكراه في القليوبية

نقل جثة
نقل جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها لضبط مجهولين تعدوا علي سائق تروسيكل عندما اعترضهم خلال سرقة التروسيكل الخاص به بمنطقة عرب جهينة بمدينة شبين القناطر وتسببا في وفاته بعد طعنه في الرقبة وأماكن متفرقة بالجسد وفرا هاربين. 

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة شخص يدعي “أحمد ا ح ” 17 سنة سائق ملقاة على الطريق بمنطقة عرب جهينة وبه جرح ذبحي بالرقبة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليه كان رفقه صديقه في طريقهما إلى العمل وأن وراء ارتكاب الواقعة مجهولين استوقفوا المجني عليه وصديقه لسرقة التروسيكل.
وعندما رفضا ترك التروسيكل طعنا المجنى عليه في الرقبة طعنة أودت بحياته في الحال وإصابة صديقه بطعنات سطحية وتم نقل الجثة إلى المشرحة كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

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