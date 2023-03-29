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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب العاصمة الأفغانية كابول

زلزال
زلزال

أفادت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، أن زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة، أن الزلزال وقع على بعد 85 كيلومتراً شرق العاصمة، وشعر به السكان، حيث كان على عمق عشرة كيلومترات.

أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أنه رصد زلزالاً شدته 2ر4 درجة بمقياس ريختر في ساعة مبكرة من يوم الأثنين بـ اقليم تخار الكائن شمال شرق أفغانستان و المجاور لـ طاجيكستان .

وذكر المركز الأمريكي أن هذا الزلزال وقع على بعد 25 كيلومترا جنوب منطقة "فارخار" باقليم تخار، وهز هذه المنطقة، وأنه تم رصده على عمق 1ر124 كيلومترا، وأضاف أنه تم اكتشاف مركز هذا الزلزال عند خط 34ر36 درجة شمالا وخط 91ر69 درجة شرقاً. 

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