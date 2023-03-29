بعد الفوز على مالاوي.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية

حقق منتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، فوزا عريضا على منتخب مالاوي برباعية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو، في المباراة التي جرت بين الفريقين أمس بإستاد بينجو الدولى في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا في المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي في المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.

وحرص جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم على الاتصال بخالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة و حازم إمام عضو المجلس لتقديم التهئنة لهما على الفوز الكبير أمس والأداء الرجولى، وطلب منهما نقل هذه التهئنة للجهاز الفني واللاعبين.