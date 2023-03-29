الجيش الأوكراني يسقط قاذفة روسية من طراز سو-24

أعلن الجيش الأوكراني نجاحه في ضرب هدف مهم لروسيا اليوم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر الجيش إنه أسقط قاذفة روسية من طراز سو-24 بالقرب من باخموت.

وقال الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء إن القوات الروسية تبذل جهودا حثيثة للسيطرة على بلدتي باخموت وأفدييفكا بشرق أوكرانيا بعد تعرضهما للقصف، لكنها لم تحرز تقدما ، لكن مسؤولا مواليا لموسكو قال إن الروس يتقدمون.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان إن المدينتين مع مجتمعات أخرى في منطقة دونيتسك الصناعية تقعان في بؤرة الهجمات الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة إن "العدو يواصل هجومه على مدينة باخموت. لكن المدافعين عنا يسيطرون بشجاعة على المدينة وصدوا العديد من هجمات العدو"، مضيفة أن القوات الأوكرانية صدت 57 هجوماً روسياً على باخموت ومدن أخرى.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية لم تحرز سوى "تقدم هامشي" في محاولة لتطويق أفدييفكا وفقدت العديد من العربات المدرعة والدبابات.

لكن دينيس بوشلين ، القائد الذي نصبته روسيا في الجزء الخاضع لسيطرة موسكو من منطقة دونيتسك ، قال إن معظم القوات الأوكرانية انسحبت من مصنع للمعادن في غرب باخموت وإن القوات الروسية تحرز تقدما.

