موسكو: لا تقدم في رفع العقوبات عن الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي، عدم وجود أى تقدم في تنفيذ اتفاق الحبوب لجهة رفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.



وشدد الدبلوماسي الروسي -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء- على ضرورة أن توجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية رسائل إلى الشركات المعنية لتأكيد عدم خضوعها للعقوبات، وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حاول بذل كل ما في وسعه لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.



ولفت إلى أن كييف وأنقرة لم تبلغا موسكو بمعارضتهما تمديد اتفاق الحبوب لمدة 60 يوما، مضيفا أن هذا الموقف أفضي لتمديده بهذه المدة.