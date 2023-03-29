أسباب إشراك فيتوريا محمد صبحي وتجاهل أحمد الشناوي أمام مالاوي.. خاص

كشف مصدر داخل منتخب مصر، عن سبب مشاركة الحارس محمد صبحي بدلا من محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة، في لقاء منتخب مصر ومالاوي، رغم وجود الحارس أحمد الشناوي على مقاعد البدلاء.

وكان محمد الشناوي قد اشتكى من آلام في الفخذ لذلك خرج من المباراة، خاشيا تفاهم إصابته.

وقال المصدر، إن روي فيتوريا يعتمد على محمد صبحي كحارس ثاني بعد محمد الشناوي.

وأوضح أن فيتوريا لا يزال منزعجا من تصرفات أحمد الشناوي حارس بيراميدز في أول معسكر بقيادته، حين طلب ارتداء القميص رقم 1، والحصول على شارة القيادة.

وحقق منتخب مصر فوزا مستحقا، تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، على حساب مضيفه مالاوي (4-0)، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

واستعادت كتيبة الفراعنة صدارة المجموعة في التصفيات بعد فوزين متتاليين أمام مالاوي لترفع رصيدها إلى 9 نقاط بالتساوي مع المنتخب الغيني.