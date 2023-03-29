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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد أمين وعمرو سعد يتقدمان في الأعلى مشاهدة على حساب رامز وحمادة هلال

أحمد امين
أحمد امين

تمكن مسلسل الصفارة من بطولة الفنان أحمد أمين من التقدم ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة شاهد .

وتقدم مسلسل الصفارة من المركز الرابع إلى الثالث على حساب مسلسل المداح، الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال 

فيما تقدم مسلسل الأجهر في القائمة ذاتها، إلى المركز السادس، بعدما كان يحتل المركز السابع خلال الأيام الماضية، وذلك على حساب برنامج رامز نيفر إند.

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مسلسل “الأجهر” تدور قصته حول تاجر ألماس يعمل بالتهريب من أفريقيا، نال إشادات في انطلاقة عرضه لاعتماده على مشاهد ومناطق تصوير جديدة، برزت في الحلقات الأولى.

المسلسل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته مع عمرو سعد وسيد رجب وأحمد صفوت، وكلا من درة وأحمد مجدي وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي وأنوشكا وغيرهم.

مسلسل الأجهر تدور أحداثه في أجواء جديدة وتم تصويرها في مدن غير تقليدية، حيث يجد بطل العمل "يوسف" نفسه مُتهماً بقتل أمه ومسئول عن إخوته، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفياً إلى عدد من الدول الإفريقية.

حمادة هلال عمرو سعد الفنان حمادة هلال مسلسل المداح سيد رجب الفنان أحمد أمين برنامج رامز نيفر إند مسلسل الصفارة مسلسل “الأجهر” رامز نيفر اند

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