وتيرة تعافي معنويات المستهلكين الألمان تتباطأ

أظهر مسح أجراه معهد “جي.إف.كيه” ونشرت نتائجه الأربعاء 29 مارس 2023، أن معنويات المستهلكين الألمان تتجه للتحسن في أبريل، إذ انخفضت أسعار الطاقة إلى حد ما عن مستويات قياسية كانت قد وصلت إليها، غير أن التعافي الكامل لها ليس متوقعًا في المستقبل القريب.

وتوقع المعهد أن يرتفع مؤشره لمعنويات المستهلكين إلى سالب 29.5 مع الاقتراب من أبريل ، وذلك من قراءة معدلة عند سالب 30.6 في مارس، وبانخفاض طفيف عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز عند سالب 29.

وقال المعهد إن قراءة أبريل، التي تشير إلى ارتفاع للشهر السادس على التوالي، تُظهر أن مؤشر المعنويات يتجه للتعافي، لكن وتيرة النمو تباطأت بشكل ملحوظ مقارنة بالأشهر الماضية.

وعلى صعيد آخر، عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن إضراب يشل حركة قطاعات النقل والسكك الحديد في ألمانيا، وأوضح التقرير أن الاضرابات في قطاعات السكك الحديد والمطارات تطالب بتحسين الأجور .

وتابع التقرير أن التحرك بالقطارات في ألمانيا بات مستحيلا وفرض على الكثيرين تغيير خطط سفرهم، واكمل التقرير أن النقابات العمالية تطلب زيادة رواتب موظفي السكك الحديد والمطارات بنسبة تصل لـ 12.5 % لمواجهة التضخم .

ولفت التقرير أن النقابات العمالية في ألمانيا تحذر من أن الشلل الذي أصيبت به البلاد ليس إلا بداية حال لم يتم التوصل لاتفاق حول زيادة الأجور .