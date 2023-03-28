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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب 1% والنفط لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين| تفاصيل

الذهب والنفط
الذهب والنفط

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة الثلاثاء الثامن والعشرين من مارس 2023، وذلك لأول مرة في 3 جلسات وسط متابعة آخر تطورات أزمة المصارف.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فإنه عند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 19.7 دولار أو 1% إلى 1973.5 دولار للأونصة. 

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وقال مدير تحليل السوق لدى FXTM في تصريحات لماركت ووتش إن شهية المستثمرين نحو الذهب ضعفت بفعل المنافسة ما بين القوى الفنية والأساسية.

 

فيما صرح أولي هانسن رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى ساكسو بنك لرويترز بأن أسعار الذهب ربما تنزل إلى 1933 دولاراً في المدى القريب لكن التوقعات للذهب ما زالت صعودية مع اقتراب وصول أسعار الفائدة الأميركية إلى ذروتها.

 

هذا وأظهرت بيانات مؤسسة كونفرنس بورد أن مؤشرها لقياس ثقة المستهلكين ارتفع إلى 104.2 نقطة هذا الشهر من 103.4 نقطة في فبراير.  

الذهب

أسعار النفط 

فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها عند تسوية تعاملات جلسة الثلاثاء الثامن والعشرين من مارس 2023، وسط انحسار المخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي، وقوة الطلب على الطاقة من جانب الصين.

 

كما استفادت أسعار الخام من مخاطر تعطل الإمدادات من إقليم كردستان العراق، إذ اضطر العراق إلى وقف تصدير نحو 450 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان بشمال البلاد عبر تركيا بعد أن أكد قرار تحكيم أن موافقة بغداد مطلوبة لشحن النفط.

 

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7% إلى 78.65 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنسبة 0.5% مسجلة 73.20 دولار للبرميل، وأشار محللون إلى أن انحسار أزمة المصارف ساعد في تحسين التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي. 

 

وعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة احتلت صدارة إمدادات النفط إلى الاتحاد نهاية عام 2022 الماضي.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، أن روسيا خفضت صادرات النفط إلى دول الاتحاد من 31% إلى 4% حتى نهاية 2022.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي خلال بيانه، أنه تم الاتفاق على الخفض الطوعي للطلب على الغاز 15% لضمان أمن الإمدادات والحفاظ على استقرار الأسعار. 

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