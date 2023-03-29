مصرع شخص وإصابة 12 في حادث مروري بمدخل مدينة قنا

لقي شخص مصرعه وأصيب ١٢ آخرون، خلال حادث اصطدام سيارة ميكروباص برصيف كوبرى دندره العلوى بمدخل مدينة قنا .

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص برصيف كوبرى دندره العلوى، نتج عنه مصرع شخص وإصابة ١٢ آخرين.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى كوبرى دندره العلوى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.