عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. قرار عاجل بشأن أقدم مرافقي صدام حسين

صدام حسين
صدام حسين

ألغت هيئة التقاعد الوطنية العراقية، الحقوق التقاعدية للمرافق الأقدم للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

جاء ذلك في وثيقة صادرة عن هيئة التقاعد الوطنية العراقية. 

ودعت الوثيقة الموقعة من قبل رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، والموجه إلى فرع الهيئة في محافظة صلاح الدين، بإلغاء الحقوق التقاعدية لأرشد ياسين رشيد نجم.

 

صورة ضوئية 

ويعد أرشد ياسين الناصري، هو الحارس والمرافق الأقدم لصدام حسين، من مواليد 1949، وهو ابن خالة الرئيس العراقي الأسبق.

وكانت وسائل إعلام عراقية نشرت في وقت سابق  من عهد  صدام حسين ، أنه الأخير قام بعزله بتهمة تهريب الآثار، وعندما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق عام 2003 كان يحمل رتبة لواء، وفي يناير 2022 أعلن عن وفاته في العاصمة القطرية الدوحة.

قرار عاجل حول أموال نظام صدام حسين في العراق

معركة الـ4 ساعات التي قتل فيها عدي قصي صدام حسين | تفاصيل جديدة

العراق صدام حسين الرئيس العراقي قطر الولايات المتحدة الامريكية العاصمة القطرية الدوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

أوامر الجن.. اعتداء دجال على طفلة أمام والدها لاستخراج الآثار| القصة الكاملة

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

كاف يصدم الأهلي بقرار عاجل قبل مواجهة الهلال السوداني

موضوعات متعلقة

العراق يعطل العمل بمؤسساته اليوم.. تفاصيل

العراق.. هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر قرب الحدود الإيرانية

ترشيحاتنا

مواعيد صرف مرتبات الموظفين بالحكومة بالزيادات الجديدة قبل العيد ..التفاصيل

العراق.. قرار عاجل بشأن أقدم مرافقي صدام حسين

بالأسماء.. وفاة 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث مروع بالشرقية

الأعلى للآثار يوقع عقد مشروع ترميم وإنشاء سور دير القديس مارمينا العجايبي

موسكو تخطف الأشبال| أوكرانيا تطالب الروس بعدم تبني أطفال كييف المسروقين

لأول مرة.. أذربيجان تفتتح سفارتها في تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 علامات واضحة.. كيف تفرق بين لحوم الأرانب والقطط

أنباء عن طلاق زوجين من مشاهير بوليوود

لمرضى القولون العصبي.. نصائح ذهبية لتجنب الانتفاخات وآلام المعدة في رمضان

بياخد الفضلات يحولها لرماد.. شاهد أول مرحاض بدون ماء

فيديو

فتحي عبدالوهاب يكشف حقيقة خناقة رانيا يوسف وكيف تاثر برحيل والدته/ فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الدولار والذهب اليوم.. فيديو

هشام عاشور: نيللي كريم لو قالت عليا عبقري تمثيل الناس مش هتسيبها

اقتران القمر بالمريخ .. الكوكب الأحمر يظهر في السماء فهل يحدث زلزال؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ