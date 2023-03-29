العراق.. قرار عاجل بشأن أقدم مرافقي صدام حسين

ألغت هيئة التقاعد الوطنية العراقية، الحقوق التقاعدية للمرافق الأقدم للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

جاء ذلك في وثيقة صادرة عن هيئة التقاعد الوطنية العراقية.

ودعت الوثيقة الموقعة من قبل رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، والموجه إلى فرع الهيئة في محافظة صلاح الدين، بإلغاء الحقوق التقاعدية لأرشد ياسين رشيد نجم.

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ويعد أرشد ياسين الناصري، هو الحارس والمرافق الأقدم لصدام حسين، من مواليد 1949، وهو ابن خالة الرئيس العراقي الأسبق.

وكانت وسائل إعلام عراقية نشرت في وقت سابق من عهد صدام حسين ، أنه الأخير قام بعزله بتهمة تهريب الآثار، وعندما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق عام 2003 كان يحمل رتبة لواء، وفي يناير 2022 أعلن عن وفاته في العاصمة القطرية الدوحة.