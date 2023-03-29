بعد غياب 24 عاما..منتخب سلة الكراسي المتحركة يستعد للمشاركة فى بطولة العالم

يبدأ الفريق القومي لكرة السلة للكراسي المتحركة للرجال معسكره المغلق بصالة حسن مصطفي باكتوبر يوم 31 مارس المقبل استعدادا للمشاركة في بطولة العالم بالامارات خلال شهر يونيو القادم.

و يضم الفريق 17 لاعبا هم محمود صبري ، سامي منصور ، احمد محمد حسب النبي ، احمد فتحي سعد ، محمد فرج عبد العزيز ، مجدي طلعت ، توبة نجدي ، الحسن ياسر ، محمد انور ، زياد عبد الرحيم ، يوسف سيد اسماعيل ، مصطفي محمد عبد المعطي ، ياسين كمال ، مصطفي عبد الحميد السباعي والجهاز الفني بقيادة عادل شريف مدير فني ، جمال جاد الرب مدرب ، سعيد البدري مدرب ، محمد رشاد مدرب وقائم بأعمال الاداري

وقد أوقعت القرعة مصر في المجموعة الثانية وتضم مصر- كندا – تايلند – المانيا وقد تأهل الفريق المصري من خلال حصوله علي المركز الاول في بطولة أفريقيا باثيوبيا 2022 وتأهله للمشاركة في بطولة العالم بعد غياب دام ٢٤ عاما من المشاركات الدولية وتضم فترة الإعداد المشاركة في البطولة العربية بالكويت خلال الفترة من ٢٥ حتي ٣٠ أبريل.

وقد قامت اللجنة البارالمبية المصرية باستيراد 18 كرسي موديل 2022 صناعة إنجليزية طبقا للمواصفات الدولية الفنية للكراسي التخصصية للممارسة