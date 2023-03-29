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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان: مشروعات التخرج تدريب على ما يدرسه الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعد مشروعات تخرج طلاب الجامعات عصارة ابتكارات الطلاب و علمهم خلال فترة الدراسة و تمثل ابتكارات يمكن لها ان تفيد المجتمع وتساعد علي تحقيق التطور.

و قال الدكتور وليد السروجي نائب رئيس  جامعة حلوان ان أهمية مشروعات التخرج تاتي من دورها الهام في  العمل على ربط الطلاب بسوق العمل و اظهار مواهبهم الى النور وايجاد حلول لبعض المشكلات المجتمعة بمشروعات الطلاب .

كما أضاف نائب رئيس جامعة حلوان ان مشروعات التخرج لها اهمية كبيرة في تطوير مهارات طلاب الجامعات و اعدادهم لسوق العمل حيث انها تدريب عملي علي ما يتم دراسته طوال فترة الجامعة ، كما انها تعمل علي احتكاك الطالب بسوق العمل و معرفة متطلباته ما يضف له خبرة لمواجه ما هو مقبل عليه بعد التخرج من الجامعة . 

جدير بالذكر أنه قد أعلن مركز المنشآت الرياضية بجامعة حلوان عن إقامة الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و اشراف الدكتور أحمد فاروق رجب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية والمشرف العام على مركز المنشآت الرياضية.

وتتضمن شروط الاشتراك في الدورة الاشتراك بأي عدد فرق من كلية واحدة، يسمح بعمل فريق من كليات مختلفة من طلاب الجامعة، يتكون الفريق من 8 طلاب، ويتم الاشتراك خلال الفترة من 2/4/2023 وحتى 15/4/2023.

 

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