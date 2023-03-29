عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على إجراءات العفو الرئاسي وشروطه

العفو الرئاسي - ارشيفية
العفو الرئاسي - ارشيفية

تساءل عددا من المواطنين عن شروط وإجراءات العفو الرئاسي وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣.

 

شروط وإجراءات العفو الرئاسي 


في سياق متصل، منحت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.

وتعد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

 

في حين نصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

 

مجلس الوزراء مجلس النواب العقوبة رئيس الجمهورية قرار رئيس الجمهورية تحرير سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

الاتحاد الإفريقي يرفض إقامة تدريب الزمالك باستاد القاهرة.. غدا

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

ترشيحاتنا

مفاجأة غير محسوبة .. نجم الأهلي على رادار أندرلخت البلجيكي

بيان عاجل من إيران بشأن الهجوم على مواقع يهودية في اليونان

ارتفاع أسعار القمح عالميا لأعلى مستوى بعد وقف شركة روسية تصديره

سياحة النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

بعد تسخين رضوى الشربيني عليه.. صور تجمع بين العوضي وياسمين عبدالعزيز |شاهد

خلال اجتماع لجنة الصحة الجديدة.. 8 مطالب عاجلة من الأطباء لتحسين أحوالهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صورة لزوجة حسن شاكوش بعد طلبها الطلاق علي الهواء

علاقات مشروعة.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا قصيرا

إحنا في رمضان .. انتقاد طليقة الفيشاوى بسبب بيرسينج البطن | شاهد

بعد سقوطها على الأرض في مقلب رامز.. أبرز إطلالات إيمان العاصي

فيديو

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

استحقاق شهادة الـ 18%.. سر الإقبال الكبير على بنكي الأهلي ومصر| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ