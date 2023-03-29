عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي كساب تمازح من منة فضالي بسبب جعفر العمدة

صدى البلد

مازحت الفنانة مى كساب صديقتها الفنانة منة فضالي التي تشاركها بطولة مسلسل جعفر العمدة وردت عليها في تعليق على أحد منشوراتها وكتبت:"بس يا مأيحة بتمسحي اسمي من الجدول يابنت باتعة.

وردت عليها منة وقالت:" والنبي يا ثريا كده احلى ناقص بس دلال تغور علشان يبقى ٣ أيام ليا.

كشفت الفنانة هالة صدقي، تفاصيل دورها فى مسلسل جعفر العمدة، قائلة إنها لم تردد عندما عرض عليها الدور، وأنها سعيدة برد الفعل على نجاح المسلسل.

بعد حلقة إيمان العاصي.. تعليق غير متوقع من رامز جلال

أنا بكرهك.. إيمان العاصي تنفعل على رامز جلال

وأضافت هالة صدقي، خلال حوارها عبر فضائية "نجوم إف إم": "مجاليش إسكريبت أو سيناريو، ولقيت محمد سامي بيقولي فيه فكرة فى دماغي ومش شايف حد خالص للدور غيرك انتي فقوليلي معايا ولا لا، ومحمد سامي جاري وكنت مستغربة ليه الممثلين بينجحوا معاه، ودا لأنه مختلف".

وتابعت هالة صدقي: "قولتله أنا واثقة فيك، وشركة الإنتاج كانت تريد توفير الميزانية الخاصة بالمسلسل ف ليه هالة ما فيه فلانة غيرها، فسامي قالهم لا فيه أدوار أنا مش بشوفها غير لفلانة"

رامز جلال مي كساب محمد سامى مسلسل الفنانة هالة صدقي منة فضالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

أوامر الجن.. اعتداء دجال على طفلة أمام والدها لاستخراج الآثار| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. أوكرانيا تستعد لاستلام مقاتلات إف-16

انتصار روسي.. اعتراف صادم من الجيش الأوكراني بشأن معارك باخموت

الزمالك اليوم .. كاف يصدم المريخ ومدرب كرواتي يقترب ورحيل رباعي الأبيض

تصل للمؤبد.. احذر عقوبة حيازة البومب والصواريخ في رمضان

احذريها .. خبير يكشف طريقة تحول البهارات إلى سموم قاتلة |فيديو

مي كساب تمازح من منة فضالي بسبب جعفر العمدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بعباية رمضانية

انتبه .. المصابون بهذا المرض أكثر عرضة لـ الإنفلونزا

مختلف ولذيذ.. طريقة تحضير مكدوس باذنجان بالطريقة السورية

لن تصدق.. هذه الطريقة في تناول الطعام برمضان تخفض وزنك سريعا

فيديو

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

استحقاق شهادة الـ 18%.. سر الإقبال الكبير على بنكي الأهلي ومصر| تفاصيل

أوامر الجن.. تفاصيل صادمة في حادث دجال الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ