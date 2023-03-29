10 شروط.. بيان عاجل من روسيا بشأن مطالبها من أوكرانيا لإنهاء الحرب

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، اليوم الأربعاء، عن قائمة من 10 نقاط بالأشياء التي يتعين على الحكومة في كييف القيام بها من أجل وقف الأعمال العدائية.

وقال جالوزين إن مستقبل أوكرانيا نفسها سيعتمد على مدى قرب كييف وداعميها الغربيين في التعامل مع الواقع. من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا، يجب أن تتنحى قواتها العسكرية ويجب على الغرب أن يوقف جميع شحنات الأسلحة إلى كييف”.

والعديد من الشروط الأخرى التي ذكرها جالوزين، كانت مطروحة على الطاولة منذ تصاعد الأعمال العدائية في فبراير 2022، مثل نزع السلاح في أوكرانيا ونزع النازية، والتعهد بعدم الانضمام أبدًا إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو، وتأكيد وضع كييف غير النووي.

وتمت إضافة أخرى في أكتوبر 2022، وتنطوي على الاعتراف “بالحقائق الإقليمية الجديدة”، يُفهم عمومًا على أنها تعني قرار خيرسون وزابوريجيا وجمهوريات دونيتسك ولوجانسك بالانضمام إلى روسيا.

كما تضمنت ضمان حماية اللغة الروسية وحقوق المواطنين الناطقين بالروسية، بالإضافة إلى جميع المجموعات العرقية الأخرى في أوكرانيا.

علاوة على ذلك، قال إن أوكرانيا بحاجة إلى إعادة فتح الحدود مع روسيا واستعادة الإطار القانوني للعلاقات مع موسكو وغيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة، والتي تخلت عنها في أعقاب الانقلاب المدعوم من الولايات المتحدة في عام 2014.

وللمرة الأولى، طالبت موسكو برفع جميع العقوبات المعادية لروسيا وسحب الدعاوى وإنهاء الملاحقات القضائية ضد روسيا وأفرادها وكياناتها القانونية، بما في ذلك على الأرجح مذكرات التوقيف الأخيرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

وكان المطلب الأخير في القائمة هو أن يدفع الغرب مقابل إعادة بناء البنية التحتية المدنية التي دمرها الجيش الأوكراني منذ عام 2014.