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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصوم حرام في هذه الحالة.. مفتي الجمهورية يكشف عنها

صدى البلد

الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة ، وهو فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام، وقد لا يعلم المسلمون أن هناك حالات يكون الصوم فيها حراما.

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الصوم يكون حرام في حالة أن يهدد الصوم المريض بالموت أو أن يقترب من الموت وهناك توازن بين مصلحة العبادة وبين مصلحة النفس والعلماء يروحون مصلحة الشخص في هذة الحالة على العبادة.

هل إطلاق البصر والنميمة في رمضان يفسدان الصوم ؟

سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية، وأجاب قائلا: "على كل صائم أن يغض بصره سواء في رمضان أو غير رمضان لأن النظرة الأولى لك والثانية عليك وعدم غض البصر إثم كبير ويجب على مرتكبه التوبة والاستغفار والإقلاع عنه تمامًا".

وأضاف جمعة خلال فتوى مسجله له قائلا: "أما النميمة فهي ذنب عظيم يقع فيه كثيرون دون أن يشعروا، وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: "احفظ ما بين لحييك وفخذيك أضمن لك الجنة" وسأل أحد الصحابة النبي: "هل نؤاخذ بما نقول ؟، فقال النبي: "وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم".

وأوضح جمعة من يرتكب هاتين المعصيتين فهو آثم بلا شك وصومه صحيح وليس فاسد لكن المعصية تأخذ من ثواب الصيام. 

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية الدكتور علي جمعة الصيام حكم صيام المريض

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