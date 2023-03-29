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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اوعي تاكلها بايته .. أكلات تسبب التسمم مع إعادة تسخينها

صدى البلد

إن إعادة تسخين أطباق معينة قد يعرضك لخطر التسمم الغذائي أو ما هو أسوأ. إليك بعض الأطعمة التي لا يجب إعادة تسخينها أبدًا لأسباب تتعلق بالسلامة. 

البطاطس 

إعادة تسخين بقايا البطاطس يمكن أن يصيبك بالمرض.

كما ذكرت الإندبندنت ، فإن مشكلة إعادة تسخين البطاطس ليست في الواقع عملية تسخينها في الميكروويف أو الفرن. إذا تُركت البطاطس المطبوخة لتبرد في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة ، فقد تتكون البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي . يزداد احتمال حدوث ذلك إذا كانت البطاطس ملفوفة بإحكام بورق قصدير.

لا تؤدي إعادة التسخين دائمًا إلى تسخين البطاطس بدرجة كافية لقتل البكتيريا ، حتى لو بدا الطبق ساخنًا. إذا لم تضع البطاطس بعيدًا في الثلاجة بعد التقديم مباشرة ، فلا تخاطر بالتسمم الغذائي عن طريق تناولها في اليوم التالي. 

الدجاج 

تسخين بقايا الدجاج يمكن أن يكون خطيرًا، على الرغم من أنه ليس صحيحًا تمامًا أن الدجاج المعاد تسخينه سيؤدي إلى تسمم غذائي ، إلا أن إجراء العملية بالشكل الصحيح أمر صعب.  

وذكرت بي بي سي ، يمكن أن يتلوث الأرز المطبوخ ببكتيريا تسمى Bacillus cereus . على الرغم من أن هذه البكتيريا يمكن أن تصبح غير ضارة بالحرارة ، إلا أنها في الواقع تجعل الأبواغ سامة ومقاومة للحرارة.

تناول الأرز المطبوخ في أسرع وقت ممكن دون تركه لساعات في درجة حرارة الغرفة. إذا كان عليك إعادة تسخين الأرز تمامًا ، فتأكد من أن كل جزء من الطبق ساخن للغاية. ربما يعني هذا تسخين الطبق في الميكروويف مرة واحدة وإخراجه لتقليب جيدًا ثم إعادة وضعه في الميكروويف لدورة أخرى من التسخين.

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