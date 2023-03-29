وزير الرياضة يشيد بتألق منتخب مصر في بطولة العالم للجمباز بتركيا

أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بالظهور المميز لمنتخب مصر للجمباز الفني فى بطولة العالم للجمباز للناشئين و الناشئات المقامة حاليا فى انطاكية بتركيا بمشاركة 36 منتخباً، حيث استطاع لاعبو المنتخب للناشئين رجال الحصول على المركز التاسع في منافسات الفرق فى إنجاز جديد للجمباز المصري كونه أفضل مركز يحققه منتخب الجمباز فى بطولات العالم.

وعلى صعيد منافسات الفردى تأهل لاعبا المنتخب مصطفي أحمد ويحيي زكريا الي نهائيات الفردي العام فى بطولة العالم للجمباز، كما تأهل محمد عطية ويحيي زكريا الي نهائي جهاز حصان الحلق والمتوازي.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الانجازات في محتلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل الدعم الكبير واللامحدود من قبل القيادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.

توقع الوزير مزيد من الانجازات للجمباز المصري في بطولة العالم الأيام المقبلة تأكيداً على التطور المستمر الذى تشهده اللعبة، والدعم الكبير الذى توليه الوزارة للرياضة الجمباز، متمنياً التوفيق للاعبين في قادم منافساتهم.



ويشارك منتخب مصر للجمباز الفني رجال و آنسات في بطولة العالم الثانية للناشئين و الناشئات في الفترة من 29 مارس الجاري حتي 2 ابريل المقبل فى مدينة أنطاليا بتركيا، ويترأس البعثة المهندس/ أحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز.

ومن جانبه، أشاد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز بالمستوي الكبير الذي يقدمه منتخب مصر للرجال والانسات للناشئين فى الجمباز الفني في بطولة العالم بتركيا .

ووجه الشكر الى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الدعم المستمر للعبة والمنتخبات الوطنية للجمباز وهو ما أسهم فى تحقيق نتائج متميزة علي المستويين الدولي والقاري خلال الآونة الأخيرة.