تعبنا أوي فى المسلسل .. هالة صدقي: أنا نرجسية في "جعفر العمدة"

قالت الفنانة هالة صدقي، إن شخصيتها التي تقدمها في مسلسل جعفر العمدة شخصية نرجسية، وبعد فقدانها لعبد الجواد في المسلسل شخصيتها ازدادت جنونا في المسلسل.



وأضافت "هالة صدقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل جعفر العمدة، وكانت الكواليس مميزة وجميلة جدا، لافتة إلى أنها قضت 5 أشهر في كواليس مسلسل جعفر العمدة، "لو الكواليس مكنتش جميلة، مكناش نستحمل نشتغل مع بعض 15 ساعة يوميا، خصوصا أننا تعبنا اوي فى المسلسل ده".



وتابعت هالة صدقي، أن المخرج محمد سامي هو صاحب فكرة صورة "عبد الجواد" التي تخرج بشكل دوري كل حلقة، "أنا بشوف عبد الجواد دايما، وبحس أنه عايش معايا في المسلسل، وده هو شخصيتي في المسلسل".



وأشارت، إلى أن محمد سامي كان أحد الأسباب الرئيسية في قبولها مسلسل "جعفر العمدة"، إذ أن الفنانين يقدمون أفضل ما لديهم مع هذا المخرج، وكان لديها فضول لمعرفة السبب وراء ذلك، وهو ما شجعها على التعاون مع محمد سامي في المسلسل.



وأكملت أنه يوجد كيمياء بينها وبين محمد رمضان قوية في المسلسل، لافتة إلى أن هناك العديد من المشاهد المميزة بينها وبين محمد رمضان لم تعرض بعد.