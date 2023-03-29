مصرية تكشف تفاصيل التصريح لها برفع الأذان بمكبرات الصوت فى أمريكا

كشفت المصرية رنا عبد الحميد مقيمة في الولايات المتحدة تفاصيل حصولها على تصريح رسمي لرفع الأذان خلال الصلوات الخمس عبر مكبرات الصوت في مساجد بولاية نيويورك الأميركية.

وقالت رنا عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث فى مصر”، المذاع عبر قناة “ام بى مصر ” أنها تعمل فى منظمة متخصصة فى العمل على تحسين أحوال المسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية فى ولاية نيويورك الأميركية.

رفع الأذان

وأوضحت رنا عبد الحميد أنها بدأت جهودها للحصول على تصريح بشأن رفع الأذان عبر مكبرات الصوت منذ 4 أشهر.

وأشارت المصرية رنا عبد الحميد، أنها رغبة المسلمين المقيمين بالمنطقة التى تسكنها فى ولاية نيويورك الأمريكية فى سماع صوت الأذان فى الشوارع هو الذى دفعها إلى تنفيذ هذا الأمر، إضافة إلى أنها ولدت فى الولايات المتحدة الأمريكية لأسرة مصرية هاجرت قبل سنوات.