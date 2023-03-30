تعليق مثير من فرج عامر عن حكم مباراة الإسماعيلي وسموحة

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن حكم مباراة اليوم أمام النادي الإسماعيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “لقاء سموحة والاسماعيلي غدا لفت نظري ان الحكم من منطقة القناةً، لعل السبب خيرا”.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة سموحة، في الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز، والمقرر إقامتها التاسعة والربع مساء الخميس بإستاد الأسكندرية.

وضمت القائمة كلًا من : محمد صبحي ومحمد كوكو وأحمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمى وبرفقته باهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد نصر وعصام صبحى ومحمد دسوقى ومحمد بيومى وعمر الوحش وعماد حمدى ومحمد مخلوف وصالح جمعة ومحمد حسن وأحمد مدبولى ومحمد الشامى وعبد الرحمن مجدى و كريم الديب ومحمود الشبراوي وسيرجي أكا وعمر الساعي وياو أونور.