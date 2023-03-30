إعلان جداول الامتحانات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس |صور

أعلنت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جدول الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأوضحت المدارس الثانوية أن الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تبدأ في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2023 .

فعلى سبيل المثال ، قررت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بدء جدول الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من الأحد 2 ابريل 2023 حتى الأربعاء 12 ابريل 2023 .

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أن الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، سوف تعقد في جزء من حصة المادة على مستوى المدرسة .

وقالت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إن الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ستكون عبارة عن اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها .

وشددت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ على ضرورة تواجد طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي في المدارس خلال فترة الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، مؤكدةً أنه سيتم تفعيل درجات المواظبة والسلوك ، مع تطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة للغياب وستصدر الانذارات و قرارات الفصل للمخالفين للنسب المحددة للغياب .

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ انه في الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، سيتم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بمعرفة كل مدرسة بالتنسيق مع موجهي هذه المواد .

وعلى جانب آخر نشرت المدارس الثانوية منذ ساعات ، تنبيها عاجلا لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

حيث قالت المدارس الثانوية : على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي توصيل اجهزة التابلت بالانترنت قبل امتحانات نهاية العام وذلك لعمل تحديث برامج التابلت وايضا تحديث للنوكس بأحدث اصدار .

وحذرت المدارس الثانوية من انه لو تم دخول الامتحان بالاصدار القديم ل النوكس الذي يحمل رقم (2.5.6.07 ) فقط ، سوف تقابل بعض الاجهزة مشكلة خاصة في G10 والربط مع شبكة school.



كما اعلنت المدارس الثانوية عن ضرورة تحميل تطبيق جديد اسمه (Anyconnect ) على اجهزة التابلت الخاصة بالصف الأول الثانوي ، وهو تطبيق قوي يوفر لك شبكة أمنة للتصفح علي الإنترنت بشكل آمن.

جدول الامتحانات الشهرية

جدول الامتحانات الشهرية

جدول الامتحانات الشهرية