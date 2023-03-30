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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان جداول الامتحانات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس |صور

جدول الامتحانات الشهرية
جدول الامتحانات الشهرية

أعلنت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جدول الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأوضحت المدارس الثانوية أن الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تبدأ في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2023 .

فعلى سبيل المثال ،  قررت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بدء جدول الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من الأحد 2 ابريل 2023 حتى الأربعاء 12 ابريل 2023 .

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أن الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، سوف تعقد في جزء من حصة المادة على مستوى المدرسة .

وقالت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إن الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ستكون عبارة عن اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها .

وشددت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ  على ضرورة تواجد طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي في المدارس خلال فترة الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، مؤكدةً أنه سيتم تفعيل درجات المواظبة والسلوك ، مع تطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة للغياب وستصدر الانذارات و قرارات الفصل للمخالفين للنسب المحددة للغياب .

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ  انه في  الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، سيتم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بمعرفة كل مدرسة بالتنسيق مع موجهي هذه المواد .

وعلى جانب آخر نشرت المدارس الثانوية منذ ساعات ، تنبيها عاجلا لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

حيث قالت المدارس الثانوية : على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي توصيل اجهزة التابلت بالانترنت قبل امتحانات نهاية العام وذلك لعمل تحديث برامج التابلت وايضا تحديث للنوكس بأحدث  اصدار .

وحذرت المدارس الثانوية من انه  لو تم دخول الامتحان بالاصدار القديم ل النوكس الذي يحمل رقم (2.5.6.07 ) فقط ، سوف تقابل بعض الاجهزة مشكلة خاصة في G10 والربط مع شبكة school. 
 

كما اعلنت المدارس الثانوية عن ضرورة تحميل تطبيق جديد اسمه (Anyconnect ) على اجهزة التابلت الخاصة بالصف الأول الثانوي ، وهو تطبيق قوي يوفر لك شبكة أمنة للتصفح علي الإنترنت بشكل آمن.

جدول الامتحانات الشهرية
جدول الامتحانات الشهرية
جدول الامتحانات الشهرية
جدول الامتحانات الشهرية
جدول الامتحانات الشهرية
جدول الامتحانات الشهرية
جدول الامتحانات الشهرية
جدول الامتحانات الشهرية
المدارس الصفين الاول والثاني الثانوي الاول والثاني الثانوي الثانوي المدارس الثانوية

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