محمد رمضان «نمبر وان» في الإمارات بـ جعفر العمدة

تصدر مسلسل جعفر العمدة من بطولة الفنان محمد رمضان نسب المشاهدة عبر منصة شاهد vip ، فى دولة الامارات .

حيث احتل العمل المركز الاول من أصل 10 مراكز هم للاعمال الاعلي مشاهدة فى دولة الامارات ، وهم الامر ذاته فى الولايات المتحدة الامريكية على المنصة ذاتها .

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة ، إيمان العاصي، سلوي عثمان ، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله.

مسلسل جعفر العمدة يعرض حصريا، علي قنوات DMC، خلال شهر رمضان، إلى جانب منصة “واتش ات”، أما خارج مصر سيعرض عبر منصة شاهد. وتدور أحداث مسلسل محمد رمضان هذا العام، في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.