البنك الزراعي المصري يواصل مسيرة قوافل الخير في 7 محافظات

استمراراًلجهود البنك الزراعي المصري في توزيع المساهمات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً،ضمن مبادرة قوافل الخير التي أطلقها البنك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في كافة محافظات الجمهورية ، لتوزيع كراتين رمضان على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقالتوفير احتياجاتهمالأساسية من السلع والمواد الغذائية ،وتخفيف العبء عنهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واصلت قافلة الخير مسيرتها لتجوب 7 محافظات من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب لتصل إلى القرى والتجمعات البدوية في محافظتي شمال سيناء ومطروح و من شمال مصر إلى جنوبها في محافظات الصعيد والدلتا خلال شهر رمضان المبارك لادخال البهجة على آلاف الأسر في كل ربوع الجمهورية .

يأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري للمساهمةفي دعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية ،ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية الإجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.

وكانت البداية في محافظة القليوبية استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة الاستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعصام محمد الجزار رئيس قطاع القليوبية بالبنك وجرى خلال اللقاء تسليم مساهمات البنك الزراعي المصري لدعم الاسر الأكثر احتياجا في القليوبية لتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية من خلال قسائم مواد غذائية يستخدمها المستحقون في شراء احتياجاتهم من المجمعات الاستهلاكية .

ومن القليوبية إلى الدقهلية حيث استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وفد البنك الزراعي المصري وجرى خلال اللقاء تسليم مساهمات البنك الزراعي المصريبتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية والاكثر احتياجا من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية بمراكز ومدن المحافظة.

وفي محافظة الشرقية استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وفد البنك الزرىاعي برئاسة الاستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة وجرى خلال اللقاء تقديم مساهمات البنك للأسر الظاولى بالرعاية في المحافظة حيث اثنى المحافظ على مبادرة البنك الزراعي المصري والتي تأتي تماشيا مع المبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في كافة المجالات والقطاعات للوصول للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز والمدن وتقديم كافة اوجه الرعاية والمساندة لهم.

وخلال اللقاءات أكد الاستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة على أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية، مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأوضح ، أن البنك الزراعي المصري يستهدف من خلال قوافل الخير مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المحرومة والنائية في كافة أنحاء الجمهورية سواء بتوزيع كراتين رمضان أو قسائم شراء مواد غذائية صادرة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التموين تسلم للمستحقين ليقوموا بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاتهم من أي مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية .

ومن أقصى جنوب مصر وتحديدًا من مدينة أسوان ، انطلقت قوافل الخير لتجوب كافة قرى المحافظةخاصة في قرى حياة كريمة في مراكز "أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة"لتصل لآلاف الأسر الأكثر احتياجاً لتوفير احتياجاتهم من المواد التموينية والسلع الغذائية الضرورية ، وذلك بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصريالاستاذ محمد شعبان الرئيس التنفيذي للمجموعة القانونية وممثلي المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان .

ومن أسوان إلى الأقصر حيث تابع البنك الزراعي المصري توزيع كراتين رمضان من السلع الغذائية والمواد التموينية لتوفير احتياجات محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا في كافة قرى المحافظة بحضور الاستاذ محمد شعبان الرئيس التنفيذي للمجموعة القانونية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الاقصر .

ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وتحديداً من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء انطلقت قافلة الخير من البنك الزراعي المصري لتصل للقرى والتجمعات البدوية في كافة انحاء المحافظة للتيسير على الأسر الاكثر احتياجا في الحصول على احتياجاتهم من السلع الغذائية في اماكن اقامتهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة وبتعليمات من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناءوذلك بحضور الاستاذ شريف الغزناوي رئيس منطقة القناة وسيناء بالبنك الزراعي المصري وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في محافظة مطروح حيث انطلقت قافلة الخير من مدينة مرسى مطروح ومنها إلى عدد من قرى سيوة والنجيلة ومركز الحمام وغيرها وذلك بحضور الاستاذ أسامة المصري رئيس قطاع الاسكندرية بالبنك الزراعي المصري .

وحرص ممثلي البنك الزراعي المصري على التأكيد على رسالة البنك من وراء تلك القوافل وهي دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة جهود الدولة في تلبية متطلبات الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك فضلا عن الدور التنموي للبنك في توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر لاهالي سيناء خاصة المراة السيناوية لتمكينها اقتصاديا وتحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير فرص العمل .