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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة محمد فنان الأركيت: أقدم التدريب بدون أي مقابل

صدى البلد

قال أسامة محمد، فنان الأركيت بمحافظة الفيوم، إنه خريج صنايع قسم كهرباء، والتي كان لها دور كبير في تمكنه من صناعة الأركيت من خلال إضاءة الفوانيس بعد تصنيعها وتقطيعها بالأركيت؛ مشيرا إلى أنه يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 40 عاما، وصناعة الفوانيس بالنسبة له تأخذ الكثير من المجهود وعائدها قليل، لكنه يعشق تصنيع الفوانيس في رمضان.

وأضاف أسامة محمد، خلال تقرير ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، أنه عمل على تطوير نفسه ذاتيا في هذه المهنة، وقام بتصنيع البيوت والحصالات والمراكب، لافتاً إلى أن الفوانيس التي يصنعها معمرة وأفضل من الفوانيس الجاهزة، وذلك لأنه صنع فوانيس يزيد عمرها على 20 سنة.

وأوضح أنه قام بتدريب الكثيرين من خلال جمعيات دون تقاضي أي أجر على فترات وجهد  التدريب التي يقدمها لمن يحتاج، حتى يتمكنوا من فتح باب رزق من خلال الأركيت، معتبرا أن ذلك صدقة جارية في حياته ومماته.

محافظة الفيوم التدريب صدقة جارية صناعة الفوانيس رمضان

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