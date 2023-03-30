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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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احجز شقتك الآن .. أسعار وتفاصيل شقق سكن مصر

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصه عن تفاصيل الوحدات السكنيه التى تم طرحها فى سكن مصر تم فتح باب الحجز لشقق سكن مصر بداية من اليوم  وحتى 2 أبريل المقبل، وذلك لمن سجلوا إلكترونيا واستخرجوا أرقام الاستمارة الإلكترونية وسددوا مبلغ مقدم جدية الحجز بداية من 15 يناير وحتى 8 مارس الجاري.


وتضمن الطرح الحالي لشقق سكن مصر وحدات كاملة التشطيب بعدد 8660 وحدة سكنية بمساحات من 106 حتى 133 م2، وذلك في مدن «أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور الجديدة والشروق والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والعلمين الجديدة والمنيا الجديدة وناصر غرب أسيوط وغرب قنا.

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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احجز شقتك الآن .. أسعار وتفاصيل شقق سكن مصر

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