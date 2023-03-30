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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فترة أمنية معقدة.. ماذا قال وزير الجيش الإسرائيلي المقال لرئيس الشاباك؟

وزير الحيش الإسرائيلي
وزير الحيش الإسرائيلي المُقال ورئيس الشاباك


ذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الخميس، أن وزير الجيش الإسرائيلي المُقال يوآف جالانت أقام لقاءًا نخبويًا بمناسبة "عيد الفصح" اليهودي وشارك في اللقاء رئيس الشاباك رونان بار ونائب رئيس الشاباك ورؤساء الأقسام وعُقد اللقاء في مقر جهاز الشاباك.

وقال جالانت: "نحن في فترة أمنية معقدة، إيران تشن حرب استنزاف ضد إسرائيل وفي نفس الوقت تتقدم في الحصول على أسلحة نووية عسكرية".

وأضاف: "إن إيران تمهد الطريق لإشعال المنطقة في كل الجبهات المختلفة (الضفة الغربية – قطاع غزة – لبنان – سوريا)، وبصفتنا من الذين اختاروا تكريس حياتهم لصالح أمن إسرائيل، من واجبنا تهدئة الروح المعنوية في المجتمع الإسرائيلي والحفاظ على خطاب مترابط وموحد".

وتابع: "إنه لشرف لي أن أشكركم جميعًا، نيابة عن المؤسسة الأمنية، على إسهامكم الكبير، بعيدًا عن أعين الجمهور، لصالح أمن إسرائيل وحماية حياة مواطنيها. عيد فصح سعيد لكم ولعائلاتكم ".

وأفادت القناة السابعة الليلة الماضية أن عضو الكنيست أرييه درعي، رئيس حزب شاس، أجرى محادثات مع جالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتم الاتفاق فيها على اعتذار جالانت عن توقيت الخطاب الذي دعا فيه إلى وقف التشريع القانوني وإصداره، وبعد هذا التصريح ربما يريد نتنياهو الموافقة على إبقاء جالانت في وزارة الجيش.

 

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