باقٍ في أوروبا.. مهيب عبدالهادي ينفي عودة مصطفى محمد للدوري المصري

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة حول عودة مصطفي محمد إلى الدوري الموسم المقبل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب “عبد الهادي”، "مصطفى محمد لا يفكر في العودة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل.. اللاعب رغبته الأولى هي البقاء في أوروبا".

وفي هذا الإطار، كشف أحمد حسام “ميدو”، نجم نادي الزمالك السابق، حقيقة اقتراب مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي المعار جالاتا سراي، من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية حول اقتراب مصطفى محمد من الانضمام إلى الأهلي الميركاتو المقبل، بعدما قرر نادي نانت عدم تفعيل بند ضمه نهائيا من جالاتا سراي وإعادته إلى النادي التركي بنهاية الموسم الجاري.

وقال ميدو عبر برنامجه “الريمونتادا” المذاع عبر قناة “المحور”:" نانت قرر عدم تفعيل بند شراء مصطفى محمد، واللاعب سيعود إلى جالاتا سراي".

وأضاف "أؤكد لكم أن مصطفى محمد لن يعود إلى الدوري المصري في الموسم الجديد، سواء بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك".