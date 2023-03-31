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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيدان رباعية الدفع.. سعر سوبارو إمبريزا الجديدة في مصر| صور

سوبارو امبريزا
سوبارو امبريزا

تعتبر السيارة سوبارو امبريزا واحدة من أشهر السيارات اليابانية في مصر، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الشهيرة، حيث تقدم محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، سعر ومواصفات السيارة سوبارو إمبريزا في مصر.

سوبارو امبريزا

قياسات السيارة سوبارو إمبريزا وأبعادها الخارجية 

 

  • قاعدة عجلات طول 2670 مم.
  • طول كلي 4625 مم.
  • عرض كلي 1775 مم.
  • ارتفاع كلي 1455 مم.
  • ارتفاع عن الارض 130 مم.
  • سعة خزان الوقود 50 لتر.
  • سعة حقيبة التخزين الخلفية 460 لتر.
سوبارو امبريزا

القدرات الفنية للسيارة سوبارو إمبريزا 

 

  • محرك رباعي الإسطوانات.
  • سعة 1600 سي سي.
  • قوة اجمالية 114 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيكي.
  • نوع الجر رباعي.
  • 6 سرعات.
سوبارو امبريزا
  • تصل السرعة القصوى للسيارة سوبارو إمبريزا إلى 180 كيلومتر في الساعة.

 

  • تستغرق السيارة سوبارو إمبريزا مدة زمنية قدرها 12.6 ثانية، للانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة.

 

  • تستهلك السيارة سوبارو إمبريزا نسبة من الوقود قدرها 5.9 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.
سوبارو امبريزا

سعر السيارة سوبارو امبريزا في السوق المصري 

 

تقدم السيارة سوبارو إمبريزا موديل 2022 بقيمة قدرها 690 ألف جنيه.

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