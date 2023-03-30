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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسوم مواقف مركبات المعتمرين.. إجراءات جديدة بشأن قطار الحرمين في رمضان

قطار الحرمين
قطار الحرمين

نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر في مشروع قطار الحرمين السريع، أنه ستتم الاستفادة من مواقف محطة القطار في السليمانية بجدة لتوفير خيارات إضافية للمعتمرين وزيادة الطاقة الاستيعابية المخصصة لمواقف مركباتهم.


وابانت المصادر أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى تخفيف العبء عن نقاط فرز المركبات في مواقف الزايدي والمواقف الأخرى المحددة على مداخل مكة المكرمة، وكذلك زيادة مستخدمي القطار من محطة السليمانية ليتمكن سكان مدينة جدة من إتمام رحلتهم الإيمانية بأسرع وقت.

وقالت المصادر لـ«عكاظ» أن الرسوم المالية لمواقف مركبات المعتمرين في محطة قطار الحرمين بالسليمانية قد تم تخفيضها خلال شهر رمضان الجاري لتصل إلى ريال واحد في الساعة وذلك لأول 5 ساعات، بعد أن كانت تبلغ 10 ريالات في الساعة، فيما ستبلغ تكلفة الرحلة عبر القطار إلى مكة المكرمة 46 ريالاً شاملة رسوم المواقف.

وتابعت : وعند الوصول إلى محطة القطار في مكة المكرمة، فيمكن للمعتمرين الاستفادة من خدمة النقل العام عبر حافلات مكة التي وفرتها الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لنقلهم من محطة القطار إلى المسجد الحرام.

يشار الي  أنه يتم تسيير 84 رحلة يومياً بين محطتي القطار في السليمانية بجدة ومكة المكرمة وذلك بهدف تسهيل أداء العمرة لسكان جدة بأن تكون محطة السليمانية هي الخيار الأول لهم؛ لما تقدمه من خدمات، فيما سيتم رفع وتيرة الرحلات في العشر الأواخر لتصل إلى أكثر من 100 رحلة في اليوم.

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