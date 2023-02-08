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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. بيان عاجل بشأن سقوط إحدى مركبات قطار الحرمين واحتراقها

قطار الحرمين السريع
قطار الحرمين السريع

أصدر "قطار الحرمين السريع"، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا بشأن حادثة سقوط مركبة داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أوضح بيان شركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغل لقطار الحرمين السريع، أنه "عند حوالي الساعة الثانية صباحاً من اليوم، الأربعاء 8 فبراير 2023، وقع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بمحافظة جدة نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها".

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وأضاف البيان أنه "لم ينتج عن ذلك وفيات ولله الحمد، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة".

وتابع: "وفورا تم الانتهاء من حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، ولن يكون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات".

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السعودية.. بيان عاجل بشأن سقوط إحدى مركبات قطار الحرمين واحتراقها

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