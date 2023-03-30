نجل يوسف إدريس: والدى كتب سره الباتع وهو عنده 31 سنة

تحدث المهندس سامح يوسف إدريس، نجل الأديب يوسف إدريس، عن كواليس مسلسل "سره الباتع"، قائلا: "الشركة المتحدة رصدت ميزانية ضخمة لهذا العمل"، معقبا: "كنت سعيد جدا أن الشركة المتحدة المنتجة لمسلسل سره الباتع رصدت ميزانية كبيرة جدا لإن في حاجات بتنفجر ومعارك وأعداد ضخمة تشارك".

وأضاف المهندس سامح يوسف إدريس، نجل الأديب يوسف إدريس، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "والدي كتب رواية سره الباتع وهو عمره 31 عاما"، موضحا: "أي شعب أو مجتمع محتاج بطولة تحفزه على العمل، وكل واحد فينا عنده سره الباتع وهو في الأصل ريفى فلاح وهو كان متخيل إن في فلاح بطل ومؤمن إنه هو الفلاح ده، وده سره الباتع".

وأكد: "يسعدنى ويشرفنى أن الفكر يتحول إلى مسلسل لأنه أصبح من الصعب الناس تقرأ رواية ولكن من السهل أن الناس تتفرج على مسلسل"، لافتا: "خالد يوسف عاشق لهذه القصة واشتراها قبل كده، ولازم نوضح إن الفكر لا يباع والناس بتاخد حق الأداء العلنى له لمدة 5 سنوات".

وأوضح: "خالد يوسف لما اشتراه مكنش عارف هيعمل بيه، لأنه اشتراه قبل 5 سنوات واشتراه تانى وعمل المسلسل"، مضيفا: "إحنا كنا فاكرين خالد يوسف بتاع أفلام بس، وأنا شايف انه ماشى كويس ولا يمكن الحكم عليه إلا بعد انتهاء المسلسل".

