مسلسل ضرب نار الحلقة 8.. ماجد المصري ينصب فخا لـ أحمد العوضي

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل ضرب نار ؛ بفرح أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

وفاجأ ماجد المصري ؛ الجميع بحضوره وتقديمه هدية إلي مهره خاتم الماس ولكن الأخيرة ترفض الهدية وتخبره أن جابر هو هديتها.



وصارحت مهره زوجها جابر ؛ أنها تريد أن تنجب منه طفلا ليرد جابر أنا نفسي أجيب منك ٧ عيال بس يكون أول واحد فيهم ولد واسميه حسن".



ويبدأ زيدان في نصب الفخ لجابر الكوماندا ؛ حيث يخبره العترة أن جابر يعمل مع شخص يدعي سامي ويتاجرون في الدواء المضروب.

وانتهت الحلقة على ذهاب مهره إلي شقيقها لتكتشف أنه يجلس مع أصدقائه ويشرب السجائر وتحدث مشادة بينه وبين مهره تنتهي بضربه بالقلم على وجهه.

العوضي



ضرب نار . موعد المسلسل :

ويذاع مسلسل ضرب نار عبر قناة اون في الساعة ١٠ مساء .

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.