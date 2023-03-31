CNN: ترامب قد يتوجه إلى المحكمة في نيويورك مكبل اليدين

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قد يتوجه إلى المحكمة في نيويورك مكبلا لفترة وجيزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد توجيه اتهام ضده، إن ما حدث سابقة تاريخية بحق رئيس أمريكي ودليل على كذب الديمقراطيين.

وأضاف ترامب، أن “الشعب الأمريكي يعلم جيدا ما يفعله الديمقراطيون”، مؤكدا أن “توجيه الاتهام لي مطاردة سياسية وقد ترتد بالعكس على بايدن”.

وقال الرئيس الأمريكي السابق: “أنا بريء تماما”، موضحا أن “توجيه الاتهام، هو استهداف سياسي وتدخل في الانتخابات”.

كما اتهم ترامب المدعي العام في مانهاتن، ألفين براج بـ "القيام بالعمل القذر" للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدلاً من التعامل مع جرائم القتل والاعتداءات والجرائم الأخرى في نيويورك.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأنه تم توجيه اتهامات للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في نيويورك بعد تحقيق بشأن دفع أموال لنجمة إباحية.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن هيئة المحلفين الكبرى صوتت في صالح توجيه الاتهامات لـ ترامب.