لامبورجيني تكشف عن سيارة الأحلام الجديدة| صور

أطلقت لامبورجيني رسمياً خليفة أفينتادور المعروفة باسم ريفيليتو Revuelto، وسيتم إطلاقها في الولايات المتحدة قرب نهاية العام، ولكن قبل ذلك، سيمنح صانع السيارات الإيطالي المتحمسين القدرة على تكوين وبناء قدرات سياراتهم الخاصة.

لامبورجيني ريفيليتو

يتوفر ريفيليتو في مجموعة متنوعة من الألوان الخارجية مصنفة إلى سبع مجموعات، وهي تشمل مجموعة أساسية من الألوان و Sportiva و Contemporanea و Eclettica و Classicaو Tecnicaو Ad Personam.

لامبورجيني ريفيليتو

تتوفر العديد من الألوان بتشطيبات لامعة وغير لامعة، ويمكن للعملاء أيضًا الاختيار من بين سبعة ألوان ذات فرجار، والتي يمكن أن تختبئ خلف ثلاثة خيارات اختيارية للعجلات متوفرة بتشطيبات مختلفة، بما في ذلك نغمتان، وبرونزي، وفضي، وأسود، اعتمادًا على التصميم.

لامبورجيني ريفيليتو

هناك نوعان من حزم الأنماط المتاحة، يضيف أحدهما لمسات سوداء شديدة اللمعان إلى المصد الأمامي، والجناح الأمامي، والمرايا الجانبية، ومقابض الأبواب، والناشر الخلفي، وأجزاء أخرى.

تتضمن الحزمة الأخرى جناحًا أماميًا أسود غير لامع مع شريط بلون الهيكل ومشتت خلفي ملون، وتقدم شركة صناعة السيارات الإيطالية أيضًا شبكة من التيتانيوم لغطاء المحرك، وتشطيبات نهائية لأنبوب العادم باللون الأسود غير اللامع ، ونص شعار لامبورجيني باللون الأسود غير اللامع واللامع.

لامبورجيني ريفيليتو

تقدم لامبورجيني حزم ألوان Contrast Color و Sportivaو Classicaداخل السيارة الجديدة، تتميز الثلاثة بخيارات اللون الأساسي ولون التباين والغرز، هناك أيضًا خيارات جلدية أحادية اللون ، ويمكن للعملاء اختيار إنهاء عجلة القيادة بالكامل كورسا تكس.

بالنسبة للخيارات، تقدم لامبورجيني مجموعة من التقنيات المساعدة للسائق، حيث تضيف حزمة Surround Assist المساعدة على تغيير المسار وتنبيه حركة المرور الأمامية، بينما تشتمل حزمة Parking Pack على مستشعرات ركن أمامية وخلفية وكاميرا للرؤية العلوية.

لامبورجيني ريفيليتو

ستعتمد لامبورجيني ريفيليتو الجديدة على محرك V12، كما ستحتوي أيضًا على ثلاثة محركات كهربائية تجعله أكثر كفاءة وقوة، وينتج المحرك قوة مجتمعة تبلغ 1000 حصانا، وهذا يكفي لإرسال السيارة الخارقة إلى 62 ميلاً في الساعة في 2.5 ثانية. ت

ستغرق لامبورجيني ريفيليتو أقل من 7.0 ثانية لتصل إلى سرعة 124 ميلاً في الساعة ويمكن أن تتجاوز 217 ميلاً في الساعة، كما يوجد الوضع الكهربائي بالكامل الذي يوفر حوالي ستة أميال من القيادة بالطاقة الكهربائية فقط.