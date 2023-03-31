مرسيدس تشوق للجيل القادم من مايباخ الكهربائية الفاحرة| صور

ستظهر سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 SUV الكهربائية الفاخرة الشهر المقبل رسمياً بعد طول انتظار، وأصدرت مرسيدس صورة تشويقية وحيدة لأول مرة للسيارة بعد العديد من صور التجسس والتسريبات التي انتشرت الفترة الماضية.

مرسيدس مايباخ EQS 680 SUV

يعتبر التصميم ليس غامضًا إلى حد كبير ، ولكن التفاصيل من الداخل والخارج موجودة، وسنتعرف على كل شيء عن السيارة الرياضية الكهربائية الجديدة الشهر المقبل عند الكشف الرسمي عنها في 17 أبريل في معرض شنجهاي للسيارات في الصين.

مرسيدس مايباخ EQS 680 SUV

تبدو سيارة الدفع الرباعي الكهربائية في الصورة التشويقية عريضة وفخمة تحت غطاء رقيق للغاية بحيث يمكنك رؤية تقليم الكروم، بينما تحاول مرسيدس إخفاء تصميم سيارات الدفع الرباعي قبل الكشف الكبير عنها، ولكنها ستبدو مثل سيارة EQSالرياضية متعددة الاستخدامات، ولكن ستتميز مايباخ بميزات فريدة من نوعها.

يجب أن تشارك EQS SUVالتي تحمل علامة مايباخ لمسات التصميم مع طرازات مرسيدس الفاخرة الأخرى، التقطت لقطات التجسس الأخيرة نموذج مموه بشكل خفيف لشرائح عمودية رياضية على فتحة المصد السفلي، على غرار الشبكات الموجودة في مايباخ S-Classو GLS، أظهرت الصور أيضًا سيارة الدفع الرباعي بزخرفة غطاء محرك السيارة، وهو أمر غير مرئي على السيارة أسفل الغطاء في الصورة التشويقية.

مرسيدس مايباخ EQS 680 SUV

في حين أن مايباخ EQS SUV ستبدو بالتأكيد الجزء الخارجي، فإن تصميمها الداخلي سوف يلمع حقًا، حيث ستزود مرسيدس مايباخ بمواد رائعة وأحدث وسائل التكنولوجيا الممكنة، مع وجود مقعدين فقط للصف الثاني من أجل زيادة الراحة.

لا نعرف تفاصيل محددة عن مجموعة نقل الحركة ، لكن اسمها يوحي بأنها قد تقدم قوة أكبر من EQS 580 SUV، وستتميز السيارة الكهربائية بمحرك مزدوج ، ونظام دفع رباعي ، مما يجعله بقوة 536 حصانًا و 633 رطلاً من عزم الدوران.

سنعرف كل التفاصيل المثيرة قريبًا ، حيث ستكشف مرسيدس عن مايباخ EQS 680 SUVالشهر المقبل، وستحطم السيارة الكهربائية الجديدة الغطاء في معرض شنجهاي للسيارات هذا العام في الصين يوم الاثنين ، 17 أبريل ، الساعة 2 مساءً بتوقيت وسط أوروبا (8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة).