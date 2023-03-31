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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمتابعة مباراة الفريق أمام المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني 


تقام مباراة الزمالك والمريخ السوداني في إطار منافسات دوري ابطال افريقيا  اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني 

 

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

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وكان الزمالك ودع بطولة دوري أبطال افريقيا عقب الهزيمة أمام شباب بلوزداد .

ويحتل فريق الترجي التونسي  صدراة المجموعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل شباب بلوزداد  المركز الثاني برصيد 9 نقاط ,المريخ السوداني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط والزمالك في المركز الأخير برصيد 4 نقاط

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