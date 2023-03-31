مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31 -3-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 31 - 3 - 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة ريال مايوركا ضد أوساسونا فى الدورى الإسبانى بالإضافة لمباراة الزمالك مع المريخ السودانى فى إطار منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.



مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا



حوريا X فيبرس – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports HD 3

الزمالك X المريخ – الساعة 9 مساء -على قناة beIN Sports HD 3

الرجاء X سيمبا – الساعة 12 بعد منتصف الليل -على قناة beIN Sports HD 3





مواعيد مباريات الدوري الإسباني



ريال مايوركا X أوساسونا – الساعة 9 مساء -على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



آينتراخت فرانكفورت X بوخوم – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



مارسيليا X مونبلييه – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري



فاركو X أسوان – الساعة 9:15 مساء -على قناة on time sport 2

غزل المحلة X الاتحاد السكندرى – الساعة 9:15 مساء -على قناة on time sport 1