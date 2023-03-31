وجه جديد |الزمالك يعلن ملامح المدير الفني القادم للفريق

كشف جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن معايير اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول خلفا لـ فيريرا.

وأكد جمال عبد الحميد في تصريحات عبر قناة الزمالك أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك استقر على لجنة ستكون المسؤولة عن اختيار المدير الفني.

وأضاف أن اللجنة ستختار المدير الفني الجديد وفق معايير محدده أهمها استبعاد أي مدرب سبق له قيادة الفريق من قبل .

وأضاف أن الاختيار سيكون لوجه جديد ذو سيره ذاتية مميزه وذو خبرات.

وتابع أن المدير الفني الجديد سيكون مطالبا بالفوز بلقب كأس مصر والبطولة العربية والاستعداد للموسم الجديد بشكل قوي.

وأضاف أنه فور الاتفاق على اسم سيتم إخطار رئيس النادي ليتم الإعلان مساء اليوم الجمعة.