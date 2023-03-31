عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يدوم يا عم..أحمد السعدني برفقة عدد كبير من النجوم في أحدث ظهور

أحمد السعدني برفقة
أحمد السعدني برفقة عدد من النجوم

نشر الفنان "أحمد السعدني عدة صورجديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل  الإجتماعي لـ تبادل الصوروالفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهر في الصورة برفقة عدد من النجوم هم أحمد حلمي، وأحمد رزق وحمدي المرغني ومحمد رمضان واحمد فهميوحمدي بدر . مما نال إعجاب متابعيه.

أحمد السعدني برفقه عدد من النجوم

وعلق علي الصوره قائلا "يدوم ياعم"

كشف الفنان أحمد السعدني  تفاصيل دوره في مسلسل سره الباتع قائلاً "دوري في سره الباتع مختلف جدا، والعمليتناول عصرين، أحدهما عصري والآخر تاريخي، والسلطان حامد موجود في الشق التاريخي غبان الحملة الفرنسية ".

تابع أحمد السعدني خلال مداخلته ببرنامج " كلمة أخيرة  “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة::ON :” كنت عايز أشتغل مع خالد يوسف ومسلسل سره الباتع أول عمل درامي له وهو مخرج شاطر جداً وأنا حابب الشغل معاهوالتجربة خاصة أن خالد يوسف بيدي كل دور حقه، وبيطلع أحسن شغل، وتجربة مسلسل سره الباتع ممتعة جدا".

واضاف: "مكنش ينفع أرفض الدور لان الفرص  مش بتيجي كتير، ولأول مرة أعمل مع الفنان أحمد عبدالعزيز ومستمتعجدا بذلك".

وعن حالة والده الفنان القدير  صلاح السعدني، أوضح : “ والدي زي الفل الحمد لله بصحة جيدة وبينزعج من السخافاتوالشائعات اللي بتنتشر على السوشيال ميديا لكن هنعمل إيه السوشيال ميديا والتريند بقت لغة العصر والناس بتجري ور أي شائعات، فهو يستمتع بالهدوء في حياته ويشاهد  المباريات.

أحمد حلمى احمد فهمي حمدي المرغني الحملة الفرنسية خالد يوسف محمد رمضا برنامج كلمة أخيرة مسلسل سره الباتع السلطان حامد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الليالى شديدة البرودة| مفاجأة غير متوقعة فى حالة طقس الأيام المقبلة

هعمل حفلة.. زوجة خالد الغندور تثير الجدل قبل لقاء الأهلى والهلال السوداني

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

60 جنيهًا مرة واحدة .. تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

حكم صيام رمضان على جنابة.. اعرف الرأي الشرعي

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 رمضان

حقيقة طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد 30% بعد قرار المركزي رفع الفائدة

ترشيحاتنا

سبب التمويل العسكري لأوكرانيا .. معاناة شركات السيارات مستمرة

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة قتل الحيوانات المستأنسة بقانون العقوبات

60 جنيهًا مرة واحدة .. تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

وجه جديد |الزمالك يعلن ملامح المدير الفني القادم للفريق

الزمالك يكشف عن موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد وأعضاء لجنة الاختيار

مها أبوبكر: الحوار الوطني خطوة مهمة على الطريق الصحيح..وأعمل على ثلاثة ملفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صلاة التراويح..أطفال يلعبون كرة قدم داخل مسجد في تركيا

ماذا تفعل القهوة إذا تناولتها بعد الفطار

بتنادي على الناس بقطعتين من البلاستيك .. مسحراتية رمضان العجوز تثير الإعجاب

قرون وجلد أسود.. شاب يحول جسده لـ يصبح الإنسان الشيطان

فيديو

أنا حافظ القرآن والفن مش حرام.. تصريحات ماجد المصري في حبر سري

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثورته

خاص.. جمال علام يكشف خطة الجبلاية لتطوير المنتخبات| فيديو

أعلى زيادة 1635.. موعد صرف معاشات أبريل| احسب هتقبض كام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ