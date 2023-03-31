يدوم يا عم..أحمد السعدني برفقة عدد كبير من النجوم في أحدث ظهور

نشر الفنان "أحمد السعدني عدة صورجديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي لـ تبادل الصوروالفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهر في الصورة برفقة عدد من النجوم هم أحمد حلمي، وأحمد رزق وحمدي المرغني ومحمد رمضان واحمد فهميوحمدي بدر . مما نال إعجاب متابعيه.

أحمد السعدني برفقه عدد من النجوم

وعلق علي الصوره قائلا "يدوم ياعم"

كشف الفنان أحمد السعدني تفاصيل دوره في مسلسل سره الباتع قائلاً "دوري في سره الباتع مختلف جدا، والعمليتناول عصرين، أحدهما عصري والآخر تاريخي، والسلطان حامد موجود في الشق التاريخي غبان الحملة الفرنسية ".



تابع أحمد السعدني خلال مداخلته ببرنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة::ON :” كنت عايز أشتغل مع خالد يوسف ومسلسل سره الباتع أول عمل درامي له وهو مخرج شاطر جداً وأنا حابب الشغل معاهوالتجربة خاصة أن خالد يوسف بيدي كل دور حقه، وبيطلع أحسن شغل، وتجربة مسلسل سره الباتع ممتعة جدا".

واضاف: "مكنش ينفع أرفض الدور لان الفرص مش بتيجي كتير، ولأول مرة أعمل مع الفنان أحمد عبدالعزيز ومستمتعجدا بذلك".



وعن حالة والده الفنان القدير صلاح السعدني، أوضح : “ والدي زي الفل الحمد لله بصحة جيدة وبينزعج من السخافاتوالشائعات اللي بتنتشر على السوشيال ميديا لكن هنعمل إيه السوشيال ميديا والتريند بقت لغة العصر والناس بتجري ور أي شائعات، فهو يستمتع بالهدوء في حياته ويشاهد المباريات.