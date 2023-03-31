عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إطلالات رياضية مختلفة.. محمد صلاح في جلسة تصوير جديدة

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي، صورًا له من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد صلاح، بثلاث إطلالات رياضية مختلفة، ونالت جلسة تصوير محمد صلاح الجديدة، إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وكشف تقرير صحفي، قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، في المركز الرابع.

وجاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الرابع بـ 1.495 مليون جنيه إسترليني، وهو الأعلى أجرًا في تاريخ نادي ليفربول.

 ويتساوى جادون سانشو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، مع محمد صلاح بنفس الراتب.

محمد صلاح صلاح منتخب مصر مصر ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 رمضان

هعمل حفلة.. زوجة خالد الغندور تثير الجدل قبل لقاء الأهلى والهلال السوداني

60 جنيهًا مرة واحدة .. تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

حكم صيام رمضان على جنابة.. اعرف الرأي الشرعي

حقيقة طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد 30% بعد قرار المركزي رفع الفائدة

2750 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

انخفاض شديد.. ألمانيا توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

موضوعات متعلقة

أم فادي.. رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد إيمي سمير غانم

ميرهان حسين تخطف القلوب بإطلالة رمضانية أنيقة.. شاهد

الأهلي يدرس ضم لاعب عجمان الإماراتي .. وكولر يقرر

طارق حامد يحتفل بفوز مصر على مالاوي.. شاهد

إطلالة جديدة.. حلا شيحة توجه رسالة غامضة للمتابعين

مياه أسيوط: مراكز خدمة العملاء تعمل خلال شهر رمضان

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن زيزو.. شاهد

قبل مواجهة الهلال السوداني.. هاشتاج "السبت الأهلي جاهز للرد" يتصدر تريند تويتر

ترشيحاتنا

الدولار يفاجئ الجميع.. توقعات بانخفاض الأخضر بقوة

دعاء الجمعة الثانية من رمضان.. قصير ومكتوب

مظاهرات إسرائيل.. هيومن رايتس ووتش ترد على خطة نتنياهو لإضعاف القضاء

غرامة 3 ملايين جنيه تواجه مؤسس محطة بث تليفزيونى دون ترخيص بالشرقية

تأتيك بالرزق من حيث لا تدري.. 3 أدعية نبوية احرص عليها اليوم

المعلمة الأمينة أعادت مقتنيات بـ 350 ألف جنيه ورفضت المكافأة| القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب والورد.. بوسي تثير الجدل بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| علامة بالبانيه تشير لإصابة الدجاج بمرض..طرق استخدام علاج الحساسية والربو وقت الصيام

فتاة تثير الجدل بتسجيل فيديو مهرجان من أمام قبر والدتها

شكله غريب.. جاكيت ياسمين عز في إعلان رمضان يثير الجدل على الفيسبوك

فيديو

الأهلي والهلال.. 3 تحركات رسمية من نادي القرن وفرمان من كولر قبل المباراة|فيديوجراف

أنا حافظ القرآن والفن مش حرام.. تصريحات ماجد المصري في حبر سري

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثروته

خاص.. جمال علام يكشف خطة الجبلاية لتطوير المنتخبات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ