إطلالات رياضية مختلفة.. محمد صلاح في جلسة تصوير جديدة

نشر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي، صورًا له من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد صلاح، بثلاث إطلالات رياضية مختلفة، ونالت جلسة تصوير محمد صلاح الجديدة، إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وكشف تقرير صحفي، قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، في المركز الرابع.

وجاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الرابع بـ 1.495 مليون جنيه إسترليني، وهو الأعلى أجرًا في تاريخ نادي ليفربول.

ويتساوى جادون سانشو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، مع محمد صلاح بنفس الراتب.