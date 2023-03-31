الاقتصاد اليوم.. أسعار العملات الأجنبية والعربية  في بنوك مصر .. الذهب يستقر عند 2200 جنيه

أسعار العملات

الدولار يسجل 30.85 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 38.19جنيه للبيع

اليورو يسجل 33.68جنيه للبيع

الريال السعودى يسجل 8.21جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.40جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 100.65جنيه

استقرار الذهب ..عيار 21 يسجل 2200 جنيه



يستعرض موقع صدى البلد من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل الذهب الذي يستحوذ على اهتمام القراء.



العملات الأجنبية اليوم الجمعة



ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية على مدار تعاملات الأسبوع فيما استقر الدولار في بنوك مصر والأهلي والمركزي.



ويرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 31 مارس 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.





أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي





استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة عند 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .





ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة لنحو 33.28جنيه للشراء و33.68 جنيه للبيع مقارنة 33.43 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 25 قرش .



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 37.80جنيه للشراء و 38.19جنيه للبيع مقارنة 37.92جنيه بزيادة 27 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 33.42جنيه للشراء و33.80جنيه للبيع مقارنة 33.69 جنيه بارتفاع 11 قرش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.28جنيه للشراء و33.68جنيه للبيع .

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ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 37.80جنيه للشراء و 38.19جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.42جنيه للشراء و 33.80جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي عند 30.84جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33.54جنيه للشراء و33.66 جنيه للبيع مقارنة 33.29 جنيه بارتفاع 37 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 38.04جنيه للشراء و 38.18جنيه للبيع مقارنة 37.84 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بإرتفاع 34 قرش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 33.70جنيه للشراء و33.81جنيه للبيع مقارنة 33.62جنيه بارتفاع 19 قرش .

أسعار العملات العربية



انخفض سعر الدينار الكويتى بقيمة 18 قرش فى بنوك مصر و الأهلى.





وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:



بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.66جنيه للشراء و 100.65جنيه للبيع مقارنة ب 100.83جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 18 قرش .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.21جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.66جنيه للشراء و 100.65جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.21جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.52جنيه للشراء و 100.93جنيه للبيع مقارنة 100.99جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بإنخفاض 6 قروش .



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.21جنيه للشراء و8.24جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.







أسعار الذهب اليوم الجمعة





سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2514جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2305جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2200 جنيهًا



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1886جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1467جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1257جنيهًا .



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17600جنيه.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 2.5 مليون جنيه .



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1986دولار





أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم