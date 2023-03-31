يوفنتوس يقرر تفعيل بند شراء مويس كين من إيفرتون

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي، تفعيل خيار شراء اللاعب مويس كين من نادي إيفرتون الإنجليزي.

ويلعب مويس كين لصالح يوفنتوس على سبيل الإعارة قادما من إيفرتون الإنجليزي، مع أحقية النادي الإيطالي في ضم اللاعب نهائيا.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس"، سيحصل نادي إيفرتون على 28 مليون يورو مقابل مويس كين في نهاية الموسم حيث أن يوفنتوس قرر تفعيل خيار الشراء".

أرقام مويس كين

وشارك مويس كين مع يوفنتوس في 34 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 7 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب مويس كين 20 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

