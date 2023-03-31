حالته خطيرة.. نجل مطرب أمريكي شهير يسقط من الدور الخامس بمنزله

أصيب ابن مغني الراب الأمريكي الشهير فلوريدا البالغ من العمر 6 سنوات، زوهار باكستون ديلارد بجروح خطيرة في منزل والدته بعد أن سقط من نافذة في الطابق الخامس من مجمع شقق نيوجيرسي، وسقط الصبي الصغير على قطعة من الخرسانة أسفل النافذة.

ووفقًا للتقرير، يقول الأطباء أن زوهار "سيكون معاقًا في المستقبل ولن يكون قادرًا على أداء وظائفه المعتادة". وتواصل الإشارة إلى أنه "كان وسيتسبب في المستقبل بألم ومعاناة شديدين، لخسارته وأضراره الجسيمة، وسيعاني في المستقبل من آلام ومعاناة جسدية وعقلية كبيرة".



فلوريدا يزور مصر:

نشرت هيئة تنشيط السياحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر صورا للفنان فلو ريدا مغنى الراب الأمريكي خلال زيارته لمصر، حيث قام بزيارة إلى أهرامات الجيزة وأبو الهول، ونشر عددا من الصور مع الأهرامات وأبو الهول مصطحبا أفرادا من عائلته.

وقالت الصفحة فى تغريدة لها "الفنان المرشح 5 مرات لجائزة جرامى، اختبر مصر أثناء زيارته حيث زار فنان الراب والموسيقار هضبة الجيزة وتفقد تمثال أبو الهول والأهرامات العظيمة، والآن الشىء الوحيد المتبقى هو رؤية كنوز مصر التى لا تعد ولا تحصى".

وفلوريدا ذو الـ40 عاما هو مغنى راب أمريكى ومؤلف، أطلق أول ألبومه له mail on Sunday، فى مارس 2008، وتأتى زيارته لمصر فى ظل سلسلة من الزيارات قام بها عدد من المشاهير مؤخرا، حيث تقوم هيئة تنشيط السياحة باستغلال تلك الزيارات لتعريف العالم على المقاصد السياحية المصرية.