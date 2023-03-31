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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التفتيش على 65 منشأة غذائية وصناعية في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

 

وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة ومديرية التموين للتفتيش على (65) منشأة غذائية وصحية وصناعية بمراكز الزقازيق وابوحماد وبلبيس والصالحية الجديدة والعاشر من رمضان و حىي اول وثان الزقازيق خلال شهر مارس الجاري ،وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأسفر التفتيش عن تحرير (105) محضر ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة –محاضر جنح صحية) ، فضلاً عن اعدام (3312) كجم مواد غذائية (سكر - حلوى للأطفال –بسكويت –صلصة –شكولاتة –مخلل –عصائر –جبن ) غير صالحة للاستخدام الأدمي ،كما تم ضبط (1034) كجم رنجة –سمك مستورد ومستلزمات انتاج غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة للغلق الفوري لعدد (15) منشأة لعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية.

الشرقية محافظ الشرقية القوى العاملة الحملات التفتيشية مديرية التموين الزقازيق

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